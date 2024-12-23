Феофилактист Ефимов
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Феофилактист Ефимов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1865
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 104
- Номер в семье
- 9
- Сословие
- села Маклаково государственные крестьяне
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 11
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 104
01 | Ефим Елисеев: 51 год | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Ирина Борисова: 46 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Максим Ефимов: 24 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Татьяна Павлова: 20 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
05 | Григорий Максимов: , 10 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
06 | Евфимия Ефимова: 16 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
07 | Василий Ефимов: 14 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
08 | Иларион Ефимов: 11 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
09 | Феофилактист Ефимов: 6 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
10 | Петр Исаев: 27 лет | села Маклаково государственные крестьяне -
11 | Параскева Евдокимова: 28 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [10]
Примечание: от 2-го брака
- Дополнительная информация в записи
- от 2-го брака
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- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
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