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Настасья Михеева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Настасья Михеева
Пол
жен
Возраст (лет)
21
Год рождения вычисленный
1850
Родственная связь
жена [3]
Номер семьи
96
Номер в семье
4
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 10
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 96
01 | Памфил Евдокимов: 42 года | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Настасья Дмитриева: 41 год | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Павел Памфилов: 22 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Настасья Михеева: 21 год | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
05 | Протасий Памфилов: 19 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
06 | Ксения Григорьева: 17 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [5]
07 | Астах Памфилов: 17 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
08 | Николай Памфилов: 11 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
09 | Афанасий Памфилов: 8 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
10 | Евдокия Памфилова: 5 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
11 | Василий Памфилов: 2 года, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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