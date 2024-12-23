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Фекла Семенова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Фекла Семенова
Пол
жен
Возраст (лет)
21
Год рождения вычисленный
1850
Родственная связь
жена [4]
Номер семьи
74
Номер в семье
5
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 8об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 74
01 | Аксен Михайлов: 77 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Прокопий Аксенов: 39 лет | в бессрочном отпуске рядовой - сын [1]
03 | Васса Антонова: 41 год | жена [2]
04 | Диомид Прокопиев: 20 лет | сын [2]
05 | Фекла Семенова: 21 год | жена [4]
06 | Сергей Прокопиев: 18 лет | сын [2]
07 | Онисим Прокопиев: 12 лет, 6 месяцев | сын [2]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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