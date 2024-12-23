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Ксения Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Ксения Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
6
Год рождения вычисленный
1865
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
69
Номер в семье
7
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 8
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 69
01 | Иван Никитин: 48 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Евдокия Григорьева: 36 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Яков Иванов: 20 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Ольга Иванова: 18 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
05 | Егор Иванов: 18 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
06 | Дарья Иванова: 10 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
07 | Ксения Иванова: 6 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
08 | Степан Иванов: 0 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
09 | Екатерина Именова: 13 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [2]
10 | Павел Именов: 11 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [2]
11 | Никифор Иванов: 2 года, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
Примечание: от 1-го брака
Дополнительная информация в записи
от 1-го брака
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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