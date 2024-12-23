Иван Егоров
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Иван Егоров
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 4
- Год рождения вычисленный
- 1867
- Родственная связь
- сын [3]
- Номер семьи
- 67
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- села Маклаково государственные крестьяне
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 8
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 67
01 | Василий Евстафиев: 49 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Параскева Лукина: 49 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Егор Васильев: 25 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Ксения Павлова: 26 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
05 | Иван Егоров: 4 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
06 | Ульяна Егорова: 1 год, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [3]
07 | Никита Егоров: 14 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
08 | Евдокия Андреева: 22 года | солдатка - сноха [1]
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- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
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