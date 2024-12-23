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Афанасий Назаров

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Афанасий Назаров
Пол
муж
Возраст (лет)
26
Год рождения вычисленный
1845
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
66
Номер в семье
2
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 8
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 66
01 | Назар Казмин: 64 года | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Афанасий Назаров: 26 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
03 | Агрипина Семенова: 26 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [2]
04 | Феодор Афанасьев: 1 год, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [2]
05 | Мелания Герасимова: 44 года | села Маклаково государственные крестьяне - сноха [1]
06 | Фекла Сергеева: 15 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [5]
07 | Павел Сергеев: 13 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [5]
08 | Захар Сергеев: 11 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [5]
09 | Надежда Сергеева: 6 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [5]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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