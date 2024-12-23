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Надежда Кириллова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Надежда Кириллова
Пол
жен
Возраст (лет)
45
Год рождения вычисленный
1826
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
65
Номер в семье
2
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 7об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 65
01 | Иван Феодров: 45 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Надежда Кириллова: 45 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Дарья Иванова: 5 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
04 | Феодосья Иванва: 4 года, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
05 | Домна Иванова: 1 год, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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