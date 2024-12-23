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Фотиния Агафонова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Фотиния Агафонова
Пол
жен
Возраст (лет)
40
Год рождения вычисленный
1831
Родственная связь
глава
Номер семьи
61
Номер в семье
1
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 7об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 61
01 | Фотиния Агафонова: 40 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Татьяна Игнатова: 17 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
03 | Захар Игнатов: 13 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Марфа Дмитриева: 10 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
05 | Василий Феодулов: 39 лет | в бессрочном отпуске рядовой - деверь [1]
Примечание: вдова
Дополнительная информация в записи
вдова
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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