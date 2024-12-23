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Савватий Павлов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Савватий Павлов
Пол
муж
Возраст (лет)
7
Год рождения вычисленный
1864
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
55
Номер в семье
6
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 7
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 55
01 | Павел Семенов: 44 года | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Марья Никифорова: 41 год | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Иван Павлов: 19 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Акилина Лупнова: 17 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
05 | Анна Павлова: 10 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
06 | Савватий Павлов: 7 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
07 | Евдокия Павлова: 2 года | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
08 | Иван Семенов: 33 года | в бессрочном отпуске фейверк - брат
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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