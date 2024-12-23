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Параскева Михеева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Параскева Михеева
Пол
жен
Возраст (лет)
42
Год рождения вычисленный
1829
Номер семьи
42
Номер в семье
9
Сословие
солдатка
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 6
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 42
01 | Антон Аксенов: 52 года | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Иван Антонов: 28 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
03 | Олимпиада Казмина: 27 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [2]
04 | Анна Иванова: 1 год, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [2]
05 | Венедикт Антонов: 21 год | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
06 | Мелания Онисимова: 20 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [5]
07 | Акулина Венедиктова: 1 год, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [5]
08 | Марк Антонов: 13 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
09 | Параскева Михеева: 42 года | солдатка -
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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