Параскева Михеева
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Параскева Михеева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 42
- Год рождения вычисленный
- 1829
- Номер семьи
- 42
- Номер в семье
- 9
- Сословие
- солдатка
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 6
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 42
01 | Антон Аксенов: 52 года | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Иван Антонов: 28 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
03 | Олимпиада Казмина: 27 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [2]
04 | Анна Иванова: 1 год, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [2]
05 | Венедикт Антонов: 21 год | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
06 | Мелания Онисимова: 20 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [5]
07 | Акулина Венедиктова: 1 год, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [5]
08 | Марк Антонов: 13 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
09 | Параскева Михеева: 42 года | солдатка -
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- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
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