Софрон Авдеев
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Софрон Авдеев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 14
- Возраст (месяцев)
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1857
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 39
- Номер в семье
- 8
- Сословие
- села Маклаково государственные крестьяне
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 5об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 39
01 | Авдей Афанасьев: 47 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Васса Александрова: 30 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Александр Авдеев: 24 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Софья Семенова: 23 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
05 | Матрона Александрова: 1 год, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [3]
06 | Устинья Авдеева: 19 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
07 | Евдокия Авдеева: 17 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
08 | Софрон Авдеев: 14 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
09 | Павел Авдеев: 12 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
10 | Матрона Авдеева: 8 лет, 8 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
11 | Андреан Авдеев: 1 год | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
12 | Ксения Афанасьева: 26 лет | солдатка -
Примечание: от 1-го брака
- Дополнительная информация в записи
- от 1-го брака
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- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
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