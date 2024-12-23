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Евдокия Захарова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Евдокия Захарова
Пол
жен
Возраст (лет)
27
Год рождения вычисленный
1844
Родственная связь
невестка [7]
Номер семьи
32
Номер в семье
9
Сословие
солдатка
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 5
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 32
01 | Хритон Кондратьев: 41 год | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Евдокия Венедиктова: 40 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Трофим Хритонов: 9 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Ксения Хритонова: 5 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
05 | Ирина Хритонова: 3 года, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
06 | Феодосия Хритонова: , 3 месяца | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
07 | Спиридон Кондратьев: 20 лет | села Маклаково государственные крестьяне - брат [1]
08 | Соломия Ульянова: 17 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [7]
09 | Евдокия Захарова: 27 лет | солдатка - невестка [7]
10 | Агафья Иванова: 4 года, 6 месяцев | дочь [9]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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