Татьяна Феодорова
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Татьяна Феодорова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 21
- Год рождения вычисленный
- 1850
- Родственная связь
- жена [8]
- Номер семьи
- 30
- Номер в семье
- 9
- Сословие
- села Маклаково государственные крестьяне
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 5
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 30
01 | Афанасий Максимов: 52 года | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Евдокия Иванова: 50 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Захар Афанасьев: 26 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Евдокия Климонтова: 28 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
05 | Савва Захаров: 6 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
06 | Исидор Захаров: 3 года, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
07 | Феона Захарова: 0 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
08 | Владимир Афанасьев: 22 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
09 | Татьяна Феодорова: 21 год | села Маклаково государственные крестьяне - жена [8]
10 | Евфимия Владимирова: 0 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [8]
11 | Никита Афанасьев: 14 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.