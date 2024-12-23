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Захар Афанасьев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Захар Афанасьев
Пол
муж
Возраст (лет)
26
Год рождения вычисленный
1845
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
30
Номер в семье
3
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 5
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 30
01 | Афанасий Максимов: 52 года | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Евдокия Иванова: 50 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Захар Афанасьев: 26 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Евдокия Климонтова: 28 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
05 | Савва Захаров: 6 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
06 | Исидор Захаров: 3 года, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
07 | Феона Захарова: 0 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
08 | Владимир Афанасьев: 22 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
09 | Татьяна Феодорова: 21 год | села Маклаково государственные крестьяне - жена [8]
10 | Евфимия Владимирова: 0 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [8]
11 | Никита Афанасьев: 14 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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