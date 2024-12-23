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Евдокия Филиппова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Евдокия Филиппова
Пол
жен
Возраст (лет)
20
Год рождения вычисленный
1851
Родственная связь
жена [7]
Номер семьи
26
Номер в семье
8
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 4об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 26
01 | Агафон Михайлов: 62 года | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Евфимия Петрова: 60 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Кондратий Агафонов: 29 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Матрона Семенова: 24 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
05 | Екатерина Кондратова: 3 года, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [3]
06 | Пелагея Кондратова: , 3 месяца | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [3]
07 | Иван Агафонов: 21 год | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
08 | Евдокия Филиппова: 20 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [7]
09 | Анна Агафонова: 14 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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