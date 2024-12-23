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Стефанида Афанасьева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Стефанида Афанасьева
Пол
жен
Возраст (лет)
18
Год рождения вычисленный
1853
Родственная связь
жена [6]
Номер семьи
23
Номер в семье
7
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 4
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 23
01 | Даниил Феоктистов: 50 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Петр Феоктистов: 48 лет | села Маклаково государственные крестьяне - брат [1]
03 | Матрона Феодорова: 50 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
04 | Наталья Даниилова: 15 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
05 | Устинья Лукина: 34 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [2]
06 | Никанор Петров: 19 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [2]
07 | Стефанида Афанасьева: 18 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [6]
08 | Матрона Петрова: 15 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [2]
09 | Агафья Алексеева: 10 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [5]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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