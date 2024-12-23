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Параскева Фролова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Параскева Фролова
Пол
жен
Возраст (лет)
49
Год рождения вычисленный
1822
Родственная связь
глава
Номер семьи
19
Номер в семье
1
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 4
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 19
01 | Параскева Фролова: 49 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Тит Афанасьев: 27 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
03 | Васса Максимова: 27 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [2]
Примечание: вдова
Дополнительная информация в записи
вдова
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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