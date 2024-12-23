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Василий Тимофеев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Василий Тимофеев
Пол
муж
Возраст (лет)
14
Год рождения вычисленный
1857
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
18
Номер в семье
6
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 4
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 18
01 | Тимофей Фролов: 48 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Параскева Никитина: 43 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Семен Тимофеев: 21 год | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Марья Яковлева: 18 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
05 | Сергей Тимофеев: 16 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
06 | Василий Тимофеев: 14 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
07 | Степанида Тимофеева: 5 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
08 | Устинья Тимофеева: , 10 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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