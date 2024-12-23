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Гликерия Федорова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Гликерия Федорова
Пол
жен
Возраст (лет)
47
Год рождения вычисленный
1824
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
17
Номер в семье
2
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 4
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 17
01 | Вавал Акимов: 48 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Гликерия Федорова: 47 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Игнат Вавалов: 25 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Евфросинья Филиппова: 25 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
05 | Василий Игнатов: 4 года, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
06 | Борис Игнатов: 2 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
07 | Феодар Игнатов: , 2 месяца | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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