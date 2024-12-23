Михаил Семенов
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Михаил Семенов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 23
- Год рождения вычисленный
- 1848
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 16
- Номер в семье
- 16
- Сословие
- села Маклаково государственные крестьяне
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 4
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 16
01 | Семен Савельев: 64 года | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Феоктист Семенов: 40 лет | в бессрочном отпуске солдат - сын [1]
03 | Пелагея Филиппова: 38 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [2]
04 | Иван Феоктистов: 3 года, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [2]
05 | Пелагея Фектистова: 1 год, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [2]
06 | Иван Семенов: 35 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
07 | Дарья Алексеева: 34 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [6]
08 | Анна Иванова: 6 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [6]
09 | Настасья Иванова: 3 года | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [6]
10 | Евдокия Иванова: 0 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [6]
11 | Исидор Семенов: 25 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
12 | Анна Афанасьева: 26 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [11]
13 | Семен Исидоров: 5 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [11]
14 | Мелания Исидорова: 4 года | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [11]
15 | Фока Исидоров: , 10 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [11]
16 | Михаил Семенов: 23 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
17 | Марина Яковлева: 20 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [16]
18 | Яков Семенов: 22 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
19 | Евдокия Никитина: 18 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [18]
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- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
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