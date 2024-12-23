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Петр Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Петр Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
2
Год рождения вычисленный
1869
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
7
Номер в семье
3
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 3
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 7
01 | Иван Фокин: 47 лет | отставный солдат - глава
02 | Татьяна Семенова: 23 года | 2-я жена [1]
03 | Петр Иванов: 2 года | сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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