Татьяна Семенова
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Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Татьяна Семенова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 23
- Год рождения вычисленный
- 1848
- Родственная связь
- 2-я жена [1]
- Номер семьи
- 7
- Номер в семье
- 2
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 3
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 7
01 | Иван Фокин: 47 лет | отставный солдат - глава
02 | Татьяна Семенова: 23 года | 2-я жена [1]
03 | Петр Иванов: 2 года | сын [1]
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- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
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