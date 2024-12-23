Невзорова Марья Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНевзорова Марья Николаева

Невзорова Марья Николаева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Невзорова Марья Николаева
Пол
жен
Возраст (месяцев)
6
Год рождения вычисленный
1871
Родственная связь
дочь [2]
Номер семьи
3
Номер в семье
8
Сословие
города Скопина мещане
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 2об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 3
01 | Невзоров Федор Никифоров: 54 года | города Скопина мещане - глава
02 | Невзоров Николай Федоров: 29 лет | города Скопина мещане - сын [1]
03 | Невзорова Олимпиада Филиппова: 30 лет | города Скопина мещане - жена [2]
04 | Невзорова Елизавета Николаева: 7 лет | города Скопина мещане - дочь [2]
05 | Невзоров Георгий Николаев: 5 лет, 6 месяцев | города Скопина мещане - сын [2]
06 | Невзоров Алексей Николаев: 4 года, 6 месяцев | города Скопина мещане - сын [2]
07 | Невзорова Параскева Николаева: 3 года | города Скопина мещане - дочь [2]
08 | Невзорова Марья Николаева: 0 лет, 6 месяцев | города Скопина мещане - дочь [2]
09 | Невзоров Иван Федоров: 21 год | города Скопина мещане - сын [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.