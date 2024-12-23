Невзоров Алексей Николаев
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Невзоров Алексей Николаев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 4
- Возраст (месяцев)
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1867
- Родственная связь
- сын [2]
- Номер семьи
- 3
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- города Скопина мещане
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 2об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 3
01 | Невзоров Федор Никифоров: 54 года | города Скопина мещане - глава
02 | Невзоров Николай Федоров: 29 лет | города Скопина мещане - сын [1]
03 | Невзорова Олимпиада Филиппова: 30 лет | города Скопина мещане - жена [2]
04 | Невзорова Елизавета Николаева: 7 лет | города Скопина мещане - дочь [2]
05 | Невзоров Георгий Николаев: 5 лет, 6 месяцев | города Скопина мещане - сын [2]
06 | Невзоров Алексей Николаев: 4 года, 6 месяцев | города Скопина мещане - сын [2]
07 | Невзорова Параскева Николаева: 3 года | города Скопина мещане - дочь [2]
08 | Невзорова Марья Николаева: 0 лет, 6 месяцев | города Скопина мещане - дочь [2]
09 | Невзоров Иван Федоров: 21 год | города Скопина мещане - сын [1]
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- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
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