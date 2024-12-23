Попов Николай Григорьев
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Попов Николай Григорьев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 31
- Год рождения вычисленный
- 1840
- Родственная связь
- пассынок [17]
- Номер семьи
- 1
- Номер в семье
- 18
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 2об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 1
01 | Окороков Иван Егоров: 59 лет | города Пронска 2-й гльдии купец - глава
02 | Окороков Александр Иванов: 32 года | сын [1]
03 | Окорокова Марья Иванова: 28 лет | дочь [1]
04 | Окорокова Евлампия Иванова: 22 года | дочь [1]
05 | Окорокова Марья Васильева: 51 год |
06 | Окорокова Капиталина Филиппова: 26 лет | дочь [5]
07 | Окорокова Варвара Филиппова: 25 лет | дочь [5]
08 | Окроков Николай Филиппов: 24 года | сын [5]
09 | Окороков Никифор Филиппов: 19 лет | сын [5]
10 | Окорокова Марья Филиппова: 16 лет | дочь [5]
11 | Окорокова Любовь Филиппова: 14 лет | дочь [5]
12 | Окороков Василий Филиппов: 12 лет, 6 месяцев | сын [5]
13 | Окороков Петр Филиппов: 9 лет | сын [5]
14 | Окороков Андрей Егоров: 52 года | брат [1]
15 | Окорокова Александра Павлова: 41 год | жена [14]
16 | Окороков Константин Егоров: 37 лет | брат [1]
17 | Попова Евдокия Савельева: 52 года | вдова купчиха 2-й гильдии -
18 | Попов Николай Григорьев: 31 год | пассынок [17]
19 | Попова Анна Григорьева: 21 год | дочь [17]
20 | Попов Сергей Григорьев: 19 лет | сын [17]
21 | Попов Александр Григорьев: 14 лет | сын [17]
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- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
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