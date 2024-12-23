Добродеев Алексей Александров
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Добродеев Алексей Александров
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 20
- Возраст (месяцев)
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1851
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 1д
- Номер в семье
- 3
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 2
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 1д
01 | Добродеев Александр Николаев: 47 лет | священник - глава
02 | Доброеева Ксения иванова: 40 лет | жена [1]
03 | Добродеев Алексей Александров: 20 лет, 6 месяцев | сын [1]
04 | Добродеев Павел Александров: 16 лет, 6 месяцев | сын [1]
05 | Добродеев Дмитрий Александров: 14 лет, 6 месяцев | сын [1]
06 | Добродеева Параскева Александрова: 14 лет, 6 месяцев | дочь [1]
07 | Добродеев Иван Александров: 12 лет | сын [1]
08 | Добродеев Николай Александров: 8 лет | сын [1]
09 | Добродеева Настасья Александрова: 4 года, 6 месяцев | дочь [1]
10 | Добродеева Ольга Александрова: 2 года | дочь [1]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.