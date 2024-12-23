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Доброеева Ксения иванова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Доброеева Ксения иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
40
Год рождения вычисленный
1831
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
Номер в семье
2
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 2
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 1д
01 | Добродеев Александр Николаев: 47 лет | священник - глава
02 | Доброеева Ксения иванова: 40 лет | жена [1]
03 | Добродеев Алексей Александров: 20 лет, 6 месяцев | сын [1]
04 | Добродеев Павел Александров: 16 лет, 6 месяцев | сын [1]
05 | Добродеев Дмитрий Александров: 14 лет, 6 месяцев | сын [1]
06 | Добродеева Параскева Александрова: 14 лет, 6 месяцев | дочь [1]
07 | Добродеев Иван Александров: 12 лет | сын [1]
08 | Добродеев Николай Александров: 8 лет | сын [1]
09 | Добродеева Настасья Александрова: 4 года, 6 месяцев | дочь [1]
10 | Добродеева Ольга Александрова: 2 года | дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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