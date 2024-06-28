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Сергей Демидов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Сергей Демидов
Пол
муж
Возраст (лет)
16
Год рождения вычисленный
1784
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
78
Номер в семье
5
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1800
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.198, лист: 127
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 78
01 | Демид Ильин: 44 года | крестьянин - глава [1]
02 | Евдокия Ильина: 37 лет | крестьянка/девка - сестра родная [1]
03 | Марина Феоктистова: 42 года | жена крестьянская - жена [1]
04 | Иван Демидов: 20 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Сергей Демидов: 16 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Яков Демидов: 13 лет | сын крестьянский - сын [1]
07 | Максим Демидов: 8 лет | сын крестьянский - сын [1]
08 | Варвара Семёнова: 21 год | жена крестьянская - жена сына [4]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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