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Кузнецов Константин Яковлевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Кузнецов Константин Яковлевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie10006593/
География
Тобольская губерния, Курганский уезд, Салтосарайская волость, Большое Банниково

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Около 1897 ст.
03.02.1917 ст.
Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Около 1871 ст.
Неизвестно
Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
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