Атясов (Атасов) Федор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАтясов (Атасов) Федор Степанович

Атясов (Атасов) Федор Степанович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Атясов (Атасов) Федор Степанович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital160027/
География
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Усманская волость

Страницы, связанные с этой записью

Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
27.05.1895 ст.
Неизвестно
Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close