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Куренгин Иван Ерастович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Куренгин Иван Ерастович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_nagrazhdenie35035105/
География
Архангельская губерния, Мезенский уезд, Несская волость, Мезень

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
27.05.1887 ст.
Неизвестно
Мезень, Мезенский муниципальный район, Архангельская область

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