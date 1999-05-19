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Женевский Ефим Леонтьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Женевский Ефим Леонтьевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie10251192/
География
Иркутская губерния, Балаганский уезд, Ашахабатское ведомство

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1849
1945
Неизвестно
Неизвестно
29.04.1967
Протвино, Протвино, Московская область
18.03.1906
19.01.1991
Масляногорск, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
12.12.1923
19.05.1999
Слюдянка, Слюдянский муниципальный район, Иркутская область
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