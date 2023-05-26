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Артамонов Александр Ильич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Артамонов Александр Ильич
Фамилия
Артамонов
Имя
Александр
Отчество
Ильич
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Черкизово
Ценз
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
19.10.1872
20.07.1915
Москва, город федерального значения Москва

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