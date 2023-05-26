Артамонов Александр Ильич
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Артамонов Александр Ильич
- Фамилия
- Артамонов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Ильич
- Сословие
- крестьяне
- Адрес
- Московская губерния, Московский уезд, Черкизово
- Ценз
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
19.10.1872
20.07.1915