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Исаков Федор

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Исаков Федор
Фамилия
Исаков
Имя
Федор
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Никитская волость, Горюшкино
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 32.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1898 ст.
?.11.1942
Степаново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

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