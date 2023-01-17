Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Исаков Фёдор Абрамович
Исаков Фёдор Абрамович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Степаново
, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Дата рождения
1898 ст.
Дата смерти
?.11.1942
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
Около 1889 ст.
Степаново
, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение
1898 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Степаново
, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
1918 ст.
Иваново
, Иваново, Ивановская область
Смерть
?.11.1942
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия