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Исаков Фёдор Абрамович

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Место рождения

Степаново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1898 ст.

Дата смерти

?.11.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
Около 1889 ст.
Степаново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение
1898 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Степаново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
1918 ст.
Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
?.11.1942
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