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Евстигнеев Алексей

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Евстигнеев Алексей
Фамилия
Евстигнеев
Имя
Алексей
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Паломская волость, Бухалдино
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 25.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Около 1854 ст.
16.01.1912 ст.
Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область

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