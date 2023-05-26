Старшинов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтаршинов Михаил Иванович

Старшинов Михаил Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Старшинов Михаил Иванович
Фамилия
Старшинов
Имя
Михаил
Отчество
Иванович
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 129

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.