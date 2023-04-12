село Тимохинское, Пышминский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Тимохинское

Пышминский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Камышловский уезд
2692Тимохина, дер.при р. Пышме и рч. Оксарихе.2940127317351Часовня православная 1.
2693Чусовская, дер.при р. Пышме и рч. Оксарихе.303988200223

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Камышловский уезд, Пышминская волость
883. Тимохина, деревня бывшая государственная, при реке Пышме и речке Оскарихе, дворов 138, жителей 673, часовня, 3 постоялых двора

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Камышловский уезд, Пышминская волость
11) с. Тимохинское на рр. Пышме и Старице, прав. церк., зем. шк., распл.Тимохинское общество275613643Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские297

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Пышминский район
89417Тимохинскоесело56°54'с.ш.63°10'в.д.O-41-115

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Пышминский
65718000286с Тимохинскоесело

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