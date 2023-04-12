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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2692Тимохина, дер.при р. Пышме и рч. Оксарихе.2940127317351Часовня православная 1.
2693Чусовская, дер.при р. Пышме и рч. Оксарихе.303988200223
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
883. Тимохина, деревня бывшая государственная, при реке Пышме и речке Оскарихе, дворов 138, жителей 673, часовня, 3 постоялых двора
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
11) с. Тимохинское на рр. Пышме и Старице, прав. церк., зем. шк., распл.Тимохинское общество275613643Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские297
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
89417Тимохинскоесело56°54'с.ш.63°10'в.д.O-41-115
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65718000286с Тимохинскоесело