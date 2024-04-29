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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
17861Жерновые Горы, д. уд.при р. Вятке.751½120466631Часовень православных 2. Ярмарка 1. Разработка опоки и жернового камня.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1483. Жерновогорское (Жерновые Горы), село бывшее удельное, при реке Вятке, дворов 195, жителей 1320, 2 церкви православных, 3 часовни, школа, 3 лавки, ярмарка