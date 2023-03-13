деревня Старая Белица, Гомельский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Старая Белица

Гомельский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Гомельский уезд
Им. Старая-Белина35Мих. Ст. Пересвет-Солтан41638136

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Гомельский уезд, Телешевская волость
199. Старая Белица, село бывшее владельческое, дворов 110, жителей 664, церковь православная, винокуренный завод, 2 ветряные мельницы, водяная мельница

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Гомельский уезд, Телешевская волость
5Село Старая-Белицапроселочнойр. УзеСтаро-Белицкому сельск. общ. 48521478Старо-Белицк. п. 16123
Гомельский уезд, Телешовская волость
21Им. Старая-Белицапроселочнойр. Узепот. дв. М. и А. Ю. Пересвет-Солтанам, кат. 121Гомельск. р.-кат. 16123

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Гомельский район, Урицкий сельсовет
д Старая Белица459

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Гомельский район, Урицкий сельсовет
д. Старая Белица230

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