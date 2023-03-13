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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Гомельский уезд
Им. Старая-Белина35Мих. Ст. Пересвет-Солтан41638136
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
199. Старая Белица, село бывшее владельческое, дворов 110, жителей 664, церковь православная, винокуренный завод, 2 ветряные мельницы, водяная мельница
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
5Село Старая-Белицапроселочнойр. УзеСтаро-Белицкому сельск. общ. 48521478Старо-Белицк. п. 16123
21Им. Старая-Белицапроселочнойр. Узепот. дв. М. и А. Ю. Пересвет-Солтанам, кат. 121Гомельск. р.-кат. 16123
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Старая Белица459
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Старая Белица230