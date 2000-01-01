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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина Папуловской вол. д. Коменьской Носковых на решение съезда мировых посредников о незаконном наказании их розгами. 1876–1877 гг. // Гос. архив Во Показать все
Дело по представлению земского начальника 4 участка с прошением крестьянина дер. Комельской Папуловской волости Зимирева о переселении на казенную землю. 1903 г. // Гос. Показать все
Дело по представлению земского начальника 4 участка с прошением крестьянина дер. Комельской Папуловской волости Зимирева о переселении. 1903 г. // Гос. архив Вологодской Показать все
Дело по прошению крестьян дер. Комельской Папуловской волости об аренде земли. 1904 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 7618.
Переписка по вопросу изъятия земли у крестьянина Семерикова А. крестьянином дер. Комельской Папуловской волости Зимеревым. 1905 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
11578Комельское, д. каз.при колодцах.10929½72423
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
5145КомельскаяАникинское.Троицкийбывшие государственные1101164247