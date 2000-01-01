деревня Комельская, Папуловская волость, Велико-Устюгский уезд (на 1914) — Familio

Комельская

Папуловская волость, Велико-Устюгский уезд (на 1914)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Кировской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина Папуловской вол. д. Коменьской Носковых на решение съезда мировых посредников о незаконном наказании их розгами. 1876–1877 гг. // Гос. архив Во Показать все
Дело по представлению земского начальника 4 участка с прошением крестьянина дер. Комельской Папуловской волости Зимирева о переселении на казенную землю. 1903 г. // Гос. Показать все
Дело по представлению земского начальника 4 участка с прошением крестьянина дер. Комельской Папуловской волости Зимирева о переселении. 1903 г. // Гос. архив Вологодской Показать все
Дело по прошению крестьян дер. Комельской Папуловской волости об аренде земли. 1904 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 7618.
Переписка по вопросу изъятия земли у крестьянина Семерикова А. крестьянином дер. Комельской Папуловской волости Зимеревым. 1905 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Устюжский уезд
11578Комельское, д. каз.при колодцах.10929½72423

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Велико-Устюгский уезд, Папуловская волость
5145КомельскаяАникинское.Троицкийбывшие государственные1101164247

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