деревня Первомайск, Дрибинский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Первомайск

Дрибинский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Чаусский уезд, Дрибинская волость
43Мел. Господыпроселочнойозерекн. Я. А. де-Лигуори, кат. 132Радомльск. прав. 5030

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Дрибинский район, Первомайский сельсовет
д Первомайск33

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Дрибинский район, Первомайский сельсовет
д. Первомайск34

Мы используем куки для улучшения работы сайта.