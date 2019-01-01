3359 Половское, с. вл. при р. Оке. 15 32 101 684 667 Церковь православная 1.

Церкви, учебные заведения и другие объекты

№ Название населённых мест Положение Расстояние от уездного города Расстояние от становой квартиры Число дворов Жителей мужского пола Жителей женского пола Церкви, учебные заведения и другие объекты

С. Половское и Д. Маньясова

С. Половское и Д. Маньясова

С. Половское и Д. Маньясова

С. Половское и Д. Маньясова 28 Ник. Степ. Тютчев 281 2 65

Название № Местоположение Дворов Мужчин Женщин Всего Верст до Рязани До уездного центра До волостного центра Волостной центр Особенности н/п

Половское село 9140 при р. Оке и жел. дор. 389 1193 1341 2534 35 15 4½ Троица-Пеленица Цер. кам. и дер., зем. шк., кирп. зав., каз. вин. лав., хлебопаш.

Князя Крапоткина влад. усадьба 9155 при р. Оке — 5 3 8 35 15 4½ Троица-Пеленица

Моск.-Каз. ж. д. вокзал на разъезде при селе Полонскомъ 9160 при р. Оке — 4 3 7 35 15 4 Троица-Пеленица

Моск.-Каз. ж. д. каз. при с. Половском на 222 вер. 9161 при р. Оке — 7 5 12 35 15 4 Троица-Пеленица

Моск.-Каз. ж. д. каз. при с. Половском на 224 вер. 9162 при р. Оке — 3 2 5 33 12 4 Троица-Пеленица