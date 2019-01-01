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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790- Показать все
• Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790- Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3359Половское, с. вл.при р. Оке.1532101684667Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Спасский уезд
С. Половское и Д. Маньясова28Ник. Степ. Тютчев281265
С. Половское44Кн. Алекс. Ив. Крапоткин393976
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1307. Половское, село бывшее владельческое, при реке Оке, дворов 267, жителей 1692, 2 церкви православных, школа, 4 лавки
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Половское село9140при р. Оке и жел. дор.38911931341253435154½Троица-ПеленицаЦер. кам. и дер., зем. шк., кирп. зав., каз. вин. лав., хлебопаш.
Князя Крапоткина влад. усадьба9155при р. Оке—53835154½Троица-Пеленица
Моск.-Каз. ж. д. вокзал на разъезде при селе Полонскомъ9160при р. Оке—43735154Троица-Пеленица
Моск.-Каз. ж. д. каз. при с. Половском на 222 вер.9161при р. Оке—751235154Троица-Пеленица
Моск.-Каз. ж. д. каз. при с. Половском на 224 вер.9162при р. Оке—32533124Троица-Пеленица
Мартынова кр. ус. при с. Половскомъ9164при р. Оке—22435154Троица-Пеленица
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1165Половскоесело54°28'с.ш.40°13'в.д.N-37-057
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61646485106с Половскоесело