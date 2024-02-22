село Новая Яксарка, село Новая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Новая Яксарка

Шемышейский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Кузнецкий уезд
1219Новая Ексарка, с. каз.при рч. Мачимке.8538166610642Церковь православная 1. Мельница 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Кузнецкий уезд, Наскафтымская волость
656. Нв. Ексарка, село бывшее государственное, при речке Ексарке, дворов 216, жителей 1258, церковь православная, сыром. з., парников. звд. для гнутья.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Шемышейский район
47227Новая Яксаркасело52°59'45°27'N-38-115

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Шемышейский муниципальный район, Сельское поселение Старояксарский сельсовет
56659428106с Новая Яксаркасело
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