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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьян Вологодского уезда Нефедовской вол. д. Митюково Евгеньева о неправильном отобрании у них земли. 1891 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд Показать все
Дело о поступлении особого взноса от крестьянина дер. Матюкова Нефедовской волости Вологодского уезда Назарова в размере 74 рублей за выкуп одного надела земли. 1893 г. / Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 1) 274. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Карачевской церкви. Список архивных дел п Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1035Матюково, д. вл.близь оз. Кубенского.775061521
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
4833МатюковоРословское.Николаевский-Карачевскийбывшие помещичьи705122932
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Матюково1759141деревняРусские15363470
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Митюково 3405деревняЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 50 км. Летнее: —.Зимнее: 80 км. Летнее: —.1515
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
243390Митюководеревня59°43'с.ш.39°03'в.д.O-37-007
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620454518д Митюководеревня