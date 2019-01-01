посёлок Казанский, посёлок Казанский, Мценский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Казанский

Мценский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Мценский уезд
3404Казанское (Подберезово Болото), с. вл.при р. Зуше.41933186168Церковь православная 1. Мельница.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Мценский уезд, Кавергинская волость
1043. Казанское (Подберезово, Подберезово Болото), село бывшее владельческое, при реке Зуше, дворов 42, жителей 376, волостное правление (уездный город в 4 верстах), церк Показать все

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Мценский уезд, Ковергинская волость
Казанское, Подберезово тож (село)3Город Мценск

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Орловская губерния, Мценский уезд, Ковергинская волость
село Казанское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Мценский район
487415Казанскийпосёлок53°15'с.ш.36°35'в.д.N-37-098

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Мценский муниципальный район, Подберёзовское сельское поселение
54636428166п Казанскийпоселок
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