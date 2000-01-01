деревня Житники, деревня Житники, Езерийская волость, Себежский уезд (на 1906) — Familio

Житники

Езерийская волость, Себежский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Витебская губерния, Себежский уезд, Езерийская волость
355. Житники, деревня бывшая владельческая, при реке Великой, двор 1, жителей 8, лесопильный завод, 2 мл н.

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Себежский уезд, Езерийская волость
15ЖитникидеревняколодецЕзерийского, православногоЕзерийскому сельскому обществу6
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