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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
209Тюшево, с. каз.при колодце.14532166184Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
81. Тюшево, село бывшее государственное, дворов 64, жителей 447, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Тюшево село6695на тр. Ряз.-Зарайскъ8717126944014—9Рыбное почт.Цер. дер., цер.-пр. шк. смешан., отхожий промысел на зараб.
При церкви с. Тюшева поселок6696на тр. Ряз.-Зарайскъ—661215—9Рыбное почт.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1339Тюшевосело54°40'с.ш.39°31'в.д.N-37-056
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61634498101с Тюшевосело