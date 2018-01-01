деревня Рассказовка, деревня Рассказовка, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва (на 2018) — Familio

Рассказовка

Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Звенигородский уезд, Перхушковская волость
Дер. Разсказовка3712443Казенная винная лавка, пивная лавка, тракир 3-го разряда.
Имение А. А. Кутлерева, при д. Разсказовке3712Московско-Киево-Воронежская железная дорога, станция Внуково. 4

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
город федерального значения Москва, Новомосковский административный округ
46092Рассказовкадеревня55°37'с.ш.37°20'в.д.N-37-015
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