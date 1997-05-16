село Олонки, село Олонки, Боханский муниципальный район, Иркутская область (на 2019) — Familio

Олонки

Боханский муниципальный район, Иркутская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Иркутской области

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Иркутская губерния, Балаганский округ, Идинская волость
455Верхне-Олонское с.крестьяне548
455Верхне-Олонское с.поселенцы104
518Нижне-Олонское с.крестьяне613
518Нижне-Олонское с.поселенцы283

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Иркутская губерния, Балаганский округ, Олонская волость
В одноименном селении

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Иркутская область, Боханский район
638258Олонкисело52°54'103°42'N-48-112

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Иркутская область, Боханский муниципальный район, Сельское поселение Олонки
25609429101с Олонкисело
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